У Чехії прокоментували американські заяви щодо Гренландії

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала на тлі резонансних заяв американського президента Дональда Трампа та його адміністрації заявив, що Гренландія є частиною Данії, та акцентував, що міжнародне право має бути збережене.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Фіала заявив, що наголосив, що Гренландія – частина Данії. За його словами, єдиний спосіб, яким американці можуть вести переговори з Данією та Гренландією, – це розширення військової присутності американських військ у Гренландії.

За словами прем'єр-міністра, ця територія стає все більш важливою з точки зору відкриття нових арктичних маршрутів через зміну клімату.

"Я не можу повністю оцінити це в деталях, але думаю, що стратегічне значення зростає, особливо для тих держав, які прагнуть більше відстоювати свої інтереси в арктичному просторі", – сказав Фіала.

Він нагадав, що в Гренландії знаходяться американські бази і США мають можливість збільшувати свою військову присутність на основі договорів.

"Немає необхідності в якихось подальших змінах в цьому плані. Однак у цьому питанні ми стоїмо на боці нашого європейського союзника, яким є Данія", – підсумував він.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними. Нещодавно прем’єрка Данії відвідала Гренландію, де відкинула претензії США на Гренландію, залишивши відкритою можливість співпраці для зміцнення безпеки острова.

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