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Глава МЗС Естонії після атаки на Київ: РФ не хоче миру, і ця війна далеко не регіональна

Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 11:08 — Іванна Костіна

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X(Twitter).

Міністр поширив відео з кадрами руйнувань внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Києву.

"Російські та північнокорейські балістичні ракети спричинили руйнування в самому центрі столиці України, Києва. Знову.

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Нехай ці кадри нагадають нам про дві речі: Росія не прагне миру, і ця війна далеко не регіональна", – написав Тсахкна.

Близько 7.00 20 грудня російські окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

Напередодні, 19 грудня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були порожніми.

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Естонія Війна з РФ
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