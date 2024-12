Глава МЗС Естонії після атаки на Київ: РФ не хоче миру, і ця війна далеко не регіональна

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X(Twitter).

Міністр поширив відео з кадрами руйнувань внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Києву.

"Російські та північнокорейські балістичні ракети спричинили руйнування в самому центрі столиці України, Києва. Знову.

Нехай ці кадри нагадають нам про дві речі: Росія не прагне миру, і ця війна далеко не регіональна", – написав Тсахкна.

Russian & North Korean ballistic missiles unleashing destruction in the heart of Ukraine's capital Kyiv. Yet again.



Let these images remind us of two things: Russia is not seeking peace & this war is far from being regional. https://t.co/m1BMajdbKD