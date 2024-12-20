США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.

Про це CENTCOM заявило в пʼятницю, 20 грудня, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією американських військових, лідера ІДІЛ ліквідували в результаті "високоточного авіаудару" в сирійській провінції Дейр аз-Зор.

Окрім Юсіфа, був ліквідований ще один терорист.

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"Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами", – уточнюється в повідомленні.

Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що авіаудар є частиною зусиль США з недопущення посилення "Ісламської держави" на тлі повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Сполучені Штати також завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання у Сирії 9 грудня.

"ІДІЛ має намір звільнити з-під варти понад 8000 своїх бойовиків, які наразі утримуються в сирійських в'язницях. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, зокрема тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії", – додав він.

Напередодні в Пентагоні повідомили, що США понад удвічі – до двох тисяч – збільшили чисельність своїх військ у Сирії для боротьби з "Ісламською державою".