США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії
Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.
Про це CENTCOM заявило в пʼятницю, 20 грудня, повідомляє "Європейська правда".
За інформацією американських військових, лідера ІДІЛ ліквідували в результаті "високоточного авіаудару" в сирійській провінції Дейр аз-Зор.
Окрім Юсіфа, був ліквідований ще один терорист.
"Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами", – уточнюється в повідомленні.
Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що авіаудар є частиною зусиль США з недопущення посилення "Ісламської держави" на тлі повалення режиму Башара Асада в Сирії.
Сполучені Штати також завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання у Сирії 9 грудня.
"ІДІЛ має намір звільнити з-під варти понад 8000 своїх бойовиків, які наразі утримуються в сирійських в'язницях. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, зокрема тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії", – додав він.
Напередодні в Пентагоні повідомили, що США понад удвічі – до двох тисяч – збільшили чисельність своїх військ у Сирії для боротьби з "Ісламською державою".