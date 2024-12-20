США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.

Об этом CENTCOM заявило в пятницу, 20 декабря, сообщает "Европейская правда".

По информации американских военных, лидера ИГИЛ ликвидировали в результате "высокоточного авиаудара" в сирийской провинции Дейр аз-Зор.

Кроме Юсифа, был ликвидирован еще один террорист.

Реклама:

"Удар был нанесен в районе, который ранее контролировался сирийским режимом и россиянами", – уточняется в сообщении.

Командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что авиаудар является частью усилий США по недопущению усиления "Исламского государства" на фоне свержения режима Башара Асада в Сирии.

Соединенные Штаты также нанесли десятки воздушных ударов по известным им объектам террористической группировки в Сирии 9 декабря.

"ИГИЛ намерено освободить из-под стражи более 8000 своих боевиков, которые сейчас содержатся в сирийских тюрьмах. Мы будем агрессивно атаковать этих лидеров и боевиков, в том числе тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии", – добавил он.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США более чем вдвое – до двух тысяч – увеличили численность своих войск в Сирии для борьбы с "Исламским государством".