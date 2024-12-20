Наблюдатели ОБСЕ опубликовали финальный отчет о парламентских выборах в Грузии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в пятницу, 20 декабря, опубликовали итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии 26 октября, которые вызвали волну протестов и которые оппозиция не признает.

Как пишет "Европейская правда", отчет опубликовали на сайте ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ в отчете о выборах в грузинский парламент отметили, что выборы состоялись на фоне серьезного беспокойства относительно влияния принятых властями законов на основные свободы и гражданское общество Грузии.

Кроме того, шаги власти, направленные на уменьшение независимости институтов, вовлеченных в избирательный процесс, и давление на избирателей "поставили под угрозу способность некоторых избирателей отдать свой голос, не боясь возмездия".

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"Оценивая события и жалобы после выборов, БДИПЧ обнаружило, что дела не рассматривались должным образом, что ограничивало средства правовой защиты, а силовое подавление протестов и многочисленные аресты вызвали серьезную обеспокоенность относительно соблюдения международных обязательств в сфере свободы мирных собраний", – говорится в сообщении ОБСЕ.

Наблюдатели Организации отметили, что в Грузии была "хорошо организована" подготовка к выборам 26 октября, но отметили неоднократное нарушение тайны голосования, сообщения о давлении и запугивании в день выборов, которые "негативно повлияли на доверие общественности к избирательному процессу".

Кроме того, жалобы и в день голосования, и после часто не рассматривались комплексно и "отклонялись на технических основаниях".

"После выборов также состоялись массовые протесты, которые неоднократно жестоко разгонялись, что привело к многочисленным арестам и обвинениям в жестоком обращении с протестующими и журналистами, что является нарушением международных обязательств, гарантирующих право на свободу собраний, а также право на свободу от пыток и других форм жестокого обращения", – добавили в Организации.

БДИПЧ ОБСЕ, согласно своему мандату, не оценивает выборы, а лишь описывает их и дает рекомендации для улучшения избирательного процесса.

В то же время чиновники Европейского Союза разных уровней ранее говорили, что ожидают финального отчета наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы принять дальнейшие шаги в отношении Грузии.

Напомним, оппозиция обвиняет партию власти "Грузинская мечта" в масштабных фальсификациях на выборах 26 октября и не признает их результатов. В стране начались масштабные протесты, которые усилились после заявления грузинских властей о приостановлении движения в Европейский Союз до конца 2028 года.

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