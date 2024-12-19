Понад 30 країн-учасниць ОБСЄ засудили жорстке придушення владою Грузії проєвропейських протестів

Понад 30 країн-учасниць ОБСЄ у спільній заяві закликали владу Грузії відпустити людей, затриманих на проєвропейських протестах, та покарати відповідальних за неправомірне застосування сили до протистувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви опублікувала, серед інших, Британія.

До заяви долучилися Албанія, Бельгія, Болгарія, Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція.

Країни засудили дії уряду партії "Грузинська мрія" стосовно проєвропейських протестувальників.

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"Брутальне і невиправдане застосування сили проти грузинських громадян, які реалізують своє право на мирний протест і свободу вираження поглядів. Ми вражені тим, що "Грузинська мрія" продовжує використовувати репресивні тактики, включно зі свавільними затриманнями, щоб змусити замовчати своїх критиків", – йдеться у заяві.

Крїани закликали грузинську владу припинити надмірне застосування сили з боку правоохоронців та забезпечити відповідальність за ексцеси, відпустити затриманих протестувальників, медійників і представників опозиції.

"Як країни-учасниці ОБСЄ, ми дослідимо усі доступні механізми ОБСЄ… Закликаємо Гоузію повернутися на шлях євроінтеграції, чого прагне переважаюча більшість грузинського суспільства. Від імені своїх країн висловлюємо солідарність із грузинським народом та його євроатлантичними прагненнями", – підсумовують у заяві.

Нагадаємо, перед цим звернення схожого змісту опублікувала так звана "трійка ОБСЄ" – країни попереднього, чинного і наступного головування.

Також 19 грудня Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.

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