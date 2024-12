МЗС Естонії: Навіть під час Різдва Росія вміє лише вбивати та руйнувати

Міністерство закордонних справ Естонії засудило масований російський обстріл України в різдвяну ніч проти середи, 25 грудня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", воно написало у X (Twitter).

Естонське МЗС поширило кадри руйнувань, спричинених останніми обстрілами Росії, та наголосило: "Навіть під час Різдва Росія вміє лише вбивати та руйнувати".

"Україна продовжує мужньо протистояти цьому злу, і наша підтримка залишається непохитною. Наша мета проста: справедливий і довготривалий мир, коли Росія буде відкинута до своїх кордонів", – додали там.

Even during Christmas, Russia knows only how to kill & destruct.



Ukraine continues to bravely stand up to this evil & our support to 🇺🇦 remains unwavering.



Our goal is simple: just & lasting peace with Russia being pushed back to its borders. https://t.co/BDDC3Y5ft1