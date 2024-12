МИД Эстонии: Даже во время Рождества Россия умеет только убивать и разрушать

Министерство иностранных дел Эстонии осудило массированный российский обстрел Украины в рождественскую ночь на среду, 25 декабря.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оно написало в X (Twitter).

Эстонский МИД распространил кадры разрушений, вызванных последними обстрелами России, и отметил: "Даже во время Рождества Россия умеет только убивать и разрушать".

"Украина продолжает мужественно противостоять этому злу, и наша поддержка остается непоколебимой. Наша цель проста: справедливый и долговременный мир, когда Россия будет отброшена к своим границам", – добавили там.

Реклама:

Even during Christmas, Russia knows only how to kill & destruct.



Ukraine continues to bravely stand up to this evil & our support to 🇺🇦 remains unwavering.



Our goal is simple: just & lasting peace with Russia being pushed back to its borders. https://t.co/BDDC3Y5ft1