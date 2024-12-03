Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: стоятимуть на 19 об’єктах для захисту "ядерки"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про запит на допомогу, який Україна передала союзникам у НАТО для посилення системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Сибіга розповів про причини нового запиту України перед початком своєї зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Міністр пояснив, що Україна намагається стримати удари РФ по об’єктах української енергетики. "Зараз Росія намагається використовувати енергетику як зброю. Вони намагаються відрізати нас від ядерної енергії, атакують ядерні енергетичні об’єкти, і це нова реальність. Через це нам потрібні сильні історичні рішення партнерів замість закликів до Росії", – заявив він.

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Міністр уточнив заяву, яку він зробив у Брюсселі раніше, щодо постачання мінімум 20 систем ППО. За його словами йдеться про потребу захистити від російських атак 19 об’єктів, що дотичні до енергетики, і з заяви виходило, що передусім йдеться про ядерну енергетику. Як відомо, на підконтрольній території України розташовано 4 атомні електростанції, включно з закритою ЧАЕС, розподільчі потужності якої використовуються і зараз. Також працездатність об’єктів енергетики залежить від розподільчих вузлів.

"Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту наших стратегічних об’єктів. І я переконаний, що з допомогою наших партнерів ми пройдемо цю зиму, бо отримаємо ці системи для захисту цих 19 об’єктів", – заявив міністр. "Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи", – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі Україна просить країни НАТО про мінімум 20 систем ППО типу Hawk, NASAMS, IRIS-T.

Також МЗС заявив, що Україна відмовляється від замінників членства в НАТО.

Які новини принесе зустріч міністрів НАТО, дивіться у матеріалі "ЄП" з Брюсселя.