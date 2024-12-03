Сибига раскрыл детали запроса Украины на ПВО: будут на 19 объектах для защиты "ядерки"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о запросе на помощь, который Украина передала союзникам в НАТО для усиления своей системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Сибига рассказал о причинах нового запроса Украины перед началом своей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Министр пояснил, что Украина пытается сдержать удары РФ по объектам украинской энергетики. "Сейчас Россия пытается использовать энергетику как оружие. Они пытаются отрезать нас от ядерной энергии, атакуют ядерные энергетические объекты, и это новая реальность. Поэтому нам нужны сильные исторические решения партнеров вместо призывов к России", – заявил он.

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Министр уточнил заявление, которое он сделал в Брюсселе ранее, о поставке минимум 20 систем ПВО. По его словам речь идет о необходимости защитить от российских атак 19 объектов энергетики, и из заявления следовало, что прежде всего речь идет о ядерной энергетике. Как известно, на подконтрольной территории Украины расположены 4 атомные электростанции, включая закрытую ЧАЭС, распределительные мощности которой используются и сейчас. Также работоспособность объектов энергетики зависит от распределительных узлов.

"Нам срочно нужны дополнительные 19 систем ПВО для защиты наших стратегических объектов. И я убежден, что с помощью наших партнеров мы пройдем эту зиму, потому что получим эти системы для защиты этих 19 объектов", – заявил министр. "Мы уже прислали конкретный перечень наших потребностей и надеемся, что конкретным результатом встречи сегодня и последующих дней будет решение наших ближайших партнеров поставить эти системы", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО типа Hawk, NASAMS, IRIS-T.

Также МИД заявил, что Украина отказывается от заменителей членства в НАТО.

Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя.