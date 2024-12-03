Генсек НАТО закликає Нідерланди, де був премʼєром, більше витрачати на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Нідерланди – де він багато років очолював уряд – суттєво збільшити витрати на оборону, назвавши нинішній поріг у 2% ВВП недостатнім.

Про це він сказав в інтервʼю De Telegraaf, повідомляє "Європейська правда".

Нідерланди у 2024 році вийшли на виконання рекомендації НАТО щодо двох відсотків видатків від ВВП на оборону, але Рютте стверджує, що більші інвестиції є вкрай важливими.

"Двовідсотковий показник забезпечує безпеку на наступні кілька років, але в довгостроковій перспективі він є недостатнім. Вибір залишитися на цьому рівні – це політичне рішення, але я вважаю, що його ніхто не хоче ухвалювати", – додав він.

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Генсек НАТО згадав витрати Нідерландів на пенсії, охорону здоров'я і соціальне забезпечення, на які разом припадає близько 27% національного доходу.

"Нам потрібна лише невелика частина цих асигнувань для зміцнення нашої оборони. Так, це може вплинути на наше сприйняття процвітання, але це забезпечує нашу безпеку", – закликав Рютте.

Марк Рютте майже 14 років очолював уряд Нідерландів, після чого став генеральним секретарем Альянсу.

Минулого місяця Рютте висловив впевненість, що країни НАТО почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.