Генсек НАТО призывает Нидерланды, где был премьером, больше тратить на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Нидерланды – где он много лет возглавлял правительство – существенно увеличить расходы на оборону, назвав нынешний порог в 2% ВВП недостаточным.

Об этом он сказал в интервью De Telegraaf, сообщает "Европейская правда".

Нидерланды в 2024 году вышли на выполнение рекомендации НАТО по двум процентам расходов от ВВП на оборону, но Рютте утверждает, что большие инвестиции крайне важны.

"Двухпроцентный показатель обеспечивает безопасность на следующие несколько лет, но в долгосрочной перспективе он является недостаточным. Выбор остаться на этом уровне – это политическое решение, но я считаю, что его никто не хочет принимать", – добавил он.

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Генсек НАТО упомянул расходы Нидерландов на пенсии, здравоохранение и социальное обеспечение, на которые вместе приходится около 27% национального дохода.

"Нам нужна лишь небольшая часть этих ассигнований для укрепления нашей обороны. Да, это может повлиять на наше восприятие процветания, но это обеспечивает нашу безопасность", – призвал Рютте.

Марк Рютте почти 14 лет возглавлял правительство Нидерландов, после чего стал генеральным секретарем Альянса.

В прошлом месяце Рютте выразил уверенность, что страны НАТО начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.