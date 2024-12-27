У Мілані з Нового року починає діяти посилена заборона на куріння

У Мілані з 1 січня 2025 року починає діяти заборона на куріння у громадських місцях просто неба, затверджена міською радою у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Цей крок є частиною боротьби із забрудненням повітря та заохочення людей до здорового способу життя.

Місто вже заборонило куріння на деяких відкритих просторах, таких як автобусні зупинки.

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Але тепер заборона пошириться на всі громадські місця, такі як вулиці, парки та спортивні споруди, за винятком випадків, коли між людьми може бути дотримана відстань не менше 10 метрів.

Заборона не поширюється на електронні сигарети.

Нагадаємо, у минулому році уряд Португалії представив закон про поширення заборони на куріння на відкриті майданчики, включно з критими терасами, і про обмеження продажу тютюнових виробів.

А у французькій Ніцці вирішили ввести заборону куріння на всіх міських пляжах.