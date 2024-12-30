Власник затриманого Фінляндією танкера домагається зняття арешту судна через суд

Власник нафтового танкера, захопленого Фінляндією за підозрою в обриві підводної лінії електропередач і чотирьох телекомунікаційних кабелів в Балтійському морі минулого тижня, домагається звільнення судна.

Про це повідомив Reuters в понеділок адвокат, що представляє компанію, передає "Європейська правда".

Представники фінської поліції і берегової охорони піднялися на борт зареєстрованого на Островах Кука судна Eagle S в четвер і доставили його в місце поблизу фінського порту, де проводять допит членів екіпажу.

Слідчі заявили, що вважають, що 25 грудня Eagle S розірвав підводний кабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію і Естонію, і розірвав або пошкодив чотири волоконно-оптичні лінії, протягнувши свій якір по морському дну на десятки кілометрів.

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Минулого тижня президент Фінляндії заявив, що, на його думку, якби судно не зупинили, на морському дні було б завдано ще більшої шкоди.

Митна служба Фінляндії заявила, що вважає Eagle S частиною тіньового флоту старіючих танкерів, які використовуються для обходу санкцій на продаж російської нафти, і офіційно конфіскувала його вантаж, хоча він все ще знаходиться на борту судна.

Власник Eagle S, компанія Caravella LLC FZ, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, подала в понеділок до Окружного суду Гельсінкі запит про скасування арешту судна.

Фінський адвокат Герман Люнгберг, який подав документи від імені компанії, заявив, що влада не надала жодних пояснень щодо правових підстав для взяття судна під варту та арешту.

"Фіни захопили судно", – сказав Люнгберг.

Він сказав, що екіпаж був допитаний слідчими без будь-якої правової допомоги і що вони були позбавлені сну.

Представник поліції заявив, що захоплення судна відбулося відповідно до фінського законодавства і що члени екіпажу були поінформовані про свої права, в тому числі про право на правову допомогу.

За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

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