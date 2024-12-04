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В одній із країн Бенілюксу висловилися проти вступу України в НАТО

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 07:00 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України до НАТО.

Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, під час зустрічі у Брюсселі Беттель виступив проти вступу України до Альянсу. 

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", – вважає він.

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На його думку, членство країни, на яку напала Росія, може "негайно призвести до подальших конфліктів". На противагу цьому, він висловився за членство України в ЄС.

Також, як писала "ЄвроПравда", перед засіданням Беттель виступив проти відправлення військових НАТО в Україну, назвавши це ескалаційним кроком.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ.

Які новини принесе зустріч міністрів НАТО, дивіться у матеріалі "ЄП" з Брюсселя.

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Люксембург Україна-НАТО Війна з РФ
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