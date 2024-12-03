Глава МЗС Люксембургу: Війська НАТО в Україні означають війну

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель виступив проти відправлення військових НАТО в Україну, назвавши це ескалаційним кроком.

Про таке він розповів журналістам перед початком зустрічі глав МЗС країн Альянсу у Брюсселі у вівторок, 3 грудня, передає "Європейська правда".

На питання про можливість розгортання військ НАТО в Україні "для забезпечення можливого миру" глава люксембурзького МЗС заявив: "Війська на землі означають війну, і нам потрібно про це памʼятати".

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Також Беттель скептично висловився стосовно країн, нібито готових до відправлення військ в Україну: "Цікаво, хто пояснюватиме це власній країні, коли настане час".

Він наголосив, що Київ наразі потребує насамперед підтримки у зброї, про що українська сторона й просить, і висловив сподівання, що ця допомога не зменшиться з приходом Дональда Трампа до влади у США.

"Якщо Трамп скаже: "Ось мій план, я припиняю давати гроші", то один за одним інші зроблять так само, і тоді це насправді станеться. Ми підведемо Україну, і це буде жахливо. Вони воюють за нас, не слід про це забувати. Та я не вважаю, що ми готові відправляти туди людей", – підсумував Беттель.

ЗМІ раніше писали, що в Європі на тлі можливого відсторонення США з приходом Дональда Трампа відновилися дискусії про відправлення західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю.

Експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон також допускав, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.