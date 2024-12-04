В одной из стран Бенилюкса высказались против вступления Украины в НАТО
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в НАТО.
Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".
Как передают журналисты, во время встречи в Брюсселе Беттель выступил против вступления Украины в Альянс.
"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", – считает он.
По его мнению, членство страны, на которую напала Россия, может "немедленно привести к дальнейшим конфликтам". В противовес этому, он высказался за членство Украины в ЕС.
Также писали, что Беттель выступил против отправки военных НАТО в Украину, назвав это эскалационным шагом.
Заметим, Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ.
Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя.