В одной из стран Бенилюкса высказались против вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в НАТО.

Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, во время встречи в Брюсселе Беттель выступил против вступления Украины в Альянс.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", – считает он.

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По его мнению, членство страны, на которую напала Россия, может "немедленно привести к дальнейшим конфликтам". В противовес этому, он высказался за членство Украины в ЕС.

Также писали, что Беттель выступил против отправки военных НАТО в Украину, назвав это эскалационным шагом.

Заметим, Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ.

Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя.