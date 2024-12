Номинант Трампа на пост главы Пентагона отказывается снимать кандидатуру

Ведущий Fox News и ветеран Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на министра обороны, заявил о намерениях продолжать борьбу за эту должность.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Пост Хегсета, вероятно, является реакцией на публикацию ряда СМИ в среду о том, что в окружении Трампа обсуждают альтернативные кандидаты на должность главы Пентагона.

"Я делаю это для тех, кто воюет, а не разжигает войну. Леваки боятся тех, кто все разрушает и меняет. Они боятся Дональда Трампа – и меня. Поэтому поливают грязью, используя фейковые, анонимные источники и лживые истории", – заявил он.

I’m doing this for the warfighters, not the warmongers.



The Left is afraid of disrupters and change agents. They are afraid of @realDonaldTrump–and me. So they smear w/ fake, anonymous sources & BS stories. They don’t want truth.



Our warriors never back down, & neither will I. pic.twitter.com/nDQ5aUlv7i