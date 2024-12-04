Номинант Трампа на пост главы Пентагона отказывается снимать кандидатуру
Новости — Среда, 4 декабря 2024, 16:34 —
Ведущий Fox News и ветеран Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на министра обороны, заявил о намерениях продолжать борьбу за эту должность.
Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Пост Хегсета, вероятно, является реакцией на публикацию ряда СМИ в среду о том, что в окружении Трампа обсуждают альтернативные кандидаты на должность главы Пентагона.
"Я делаю это для тех, кто воюет, а не разжигает войну. Леваки боятся тех, кто все разрушает и меняет. Они боятся Дональда Трампа – и меня. Поэтому поливают грязью, используя фейковые, анонимные источники и лживые истории", – заявил он.
I’m doing this for the warfighters, not the warmongers.– Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 4, 2024
The Left is afraid of disrupters and change agents. They are afraid of @realDonaldTrump–and me. So they smear w/ fake, anonymous sources & BS stories. They don’t want truth.
Our warriors never back down, & neither will I. pic.twitter.com/nDQ5aUlv7i
Хегсет выложил свое фото во время службы в армии, добавив: "Наши воины никогда не отступают, не отступлю и я".
По информации СМИ, кроме губернатора Флориды Рона Десантиса, которого ранее СМИ называли потенциальной заменой Хегсета, Трамп рассматривает также кандидатуры сенатора от Айовы Джони Эрнст, сенатора от Теннесси Билла Гагерти, а также конгрессмена из Флориды Майка Волтца, который уже номинирован на должность советника по нацбезопасности.
Также сообщалось, что в команде Трампа появилось беспокойство относительно Хегсета из-за обвинений в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.