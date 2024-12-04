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Номинант Трампа на пост главы Пентагона отказывается снимать кандидатуру

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Новости — Среда, 4 декабря 2024, 16:34 — Олег Павлюк

Ведущий Fox News и ветеран Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на министра обороны, заявил о намерениях продолжать борьбу за эту должность.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Пост Хегсета, вероятно, является реакцией на публикацию ряда СМИ в среду о том, что в окружении Трампа обсуждают альтернативные кандидаты на должность главы Пентагона.

"Я делаю это для тех, кто воюет, а не разжигает войну. Леваки боятся тех, кто все разрушает и меняет. Они боятся Дональда Трампа – и меня. Поэтому поливают грязью, используя фейковые, анонимные источники и лживые истории", – заявил он.

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Хегсет выложил свое фото во время службы в армии, добавив: "Наши воины никогда не отступают, не отступлю и я".

По информации СМИ, кроме губернатора Флориды Рона Десантиса, которого ранее СМИ называли потенциальной заменой Хегсета, Трамп рассматривает также кандидатуры сенатора от Айовы Джони Эрнст, сенатора от Теннесси Билла Гагерти, а также конгрессмена из Флориды Майка Волтца, который уже номинирован на должность советника по нацбезопасности.

Также сообщалось, что в команде Трампа появилось беспокойство относительно Хегсета из-за обвинений в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.

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США Трамп
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