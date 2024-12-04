Трампу пропонують три варіанти "мирного плану": жоден не передбачає членство України в НАТО

Агентство Reuters проаналізувало три основні варіанти мирного плану щодо України, які наразі пропонують обраному президенту США Дональду Трампу.

Як пише "Європейська правда", Reuters проаналізувало як власне "плани", так і спілкувалося з кількома людьми, наближеними до Трампа.

Один з колишніх посадовців Ради національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі, сказав, що є три основні пропозиції: план Кіта Келлога, номінованого на посаду спецпредставника щодо України і Росії, план обраного віцепрезидента Джей Ді Венса і план Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа.

Пропозиції мають спільні елементи, включаючи зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.

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Станом на минулий тиждень Трамп ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану, за словами чотирьох радників, які побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, кілька радників радше обмінювалися ідеями між собою на публічних форумах, а в деяких випадках – і з Трампом.

Зрештою, мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським, сказали радники.

Речниця Трампа Кароліна Левітт зазначила, що Трамп сказав, що "зробить все необхідне для відновлення миру і відновлення американської сили і стримування на світовій арені".

План Келлога, написаний у співавторстві з колишнім співробітником Ради національної безпеки Фредом Фляйцем і представлений Трампу раніше цього року, передбачає заморожування нинішніх ліній фронту.

Згідно з планом, Трамп постачатиме більше американської зброї Києву лише в тому випадку, якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Москву, що збільшить американську допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО буде відкладено.

Україні також будуть запропоновані американські гарантії безпеки, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди, згідно з цією пропозицією.

Джей Ді Венс, який як сенатор США виступав проти допомоги Україні, у вересні висунув окрему ідею.

Він сказав, що угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючій лінії фронту, яка буде "сильно укріплена", щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Його пропозиція передбачала відмову Києву в членстві в НАТО.

Гренелл, колишній посол Трампа в Німеччині, виступав за створення "автономних зон" на сході України під час круглого столу Bloomberg у липні, але не деталізував свою позицію. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

Гренелл ще не отримав посаду в новій адміністрації, хоча Трамп все ще прислухається до нього з європейських питань, повідомив Reuters радник Трампа з питань зовнішньої політики.

Ця людина сказала, що Гренелл був одним з небагатьох людей на вересневій зустрічі в Нью-Йорку між Трампом і Зеленським.

Як повідомлялося, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з візитом у США для зустрічей з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа.

Раніше джерела повідомляли, що Єрмак відбув до США, де, зокрема, плануються переговори з Кітом Келлогом, номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії.

Більше про генерала Келлога читайте у статті "ЄвроПравди" Розмови про мир з позиції сили.