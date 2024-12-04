Трампу предлагают три варианта "мирного плана": ни один не предусматривает членство Украины в НАТО

Агентство Reuters проанализировало три основных варианта мирного плана по Украине, которые сейчас предлагают избранному президенту США Дональду Трампу.

Как пишет "Европейская правда", Reuters как проанализировало собственно "планы", так и общалось с несколькими людьми, приближенными к Трампу.

Один из бывших должностных лиц Совета национальной безопасности Трампа, который участвовал в переходном процессе, сказал, что есть три основных предложения: план Кита Келлога, номинированного на должность спецпредставителя по Украине и России, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа.

Предложения имеют общие элементы, включая снятие с повестки дня вопроса о членстве Украины в НАТО.

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По состоянию на прошлую неделю Трамп еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана, по словам четырех советников, которые пожелали остаться анонимными. По их словам, несколько советников скорее обменивались идеями между собой на публичных форумах, а в некоторых случаях – и с Трампом.

В конце концов, мирное соглашение, вероятно, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским, сказали советники.

По словам пресс-секретаря Трампа Каролины Левитт, Трамп сказал, что "сделает все необходимое для восстановления мира и восстановления американской силы и сдерживания на мировой арене".

План Келлога, написанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу ранее в этом году, предусматривает замораживание нынешних линий фронта.

Согласно плану, Трамп будет поставлять больше американского оружия Киеву только в том случае, если он согласится на мирные переговоры. В то же время он предупредит Москву, что увеличит американскую помощь Украине, если Россия откажется от переговоров. Членство Украины в НАТО будет отложено.

Украине также будут предложены американские гарантии безопасности, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения соглашения, согласно этому предложению.

Джей Ди Вэнс, который как сенатор США выступал против помощи Украине, в сентябре выдвинул отдельную идею.

Он сказал, что соглашение, вероятно, будет включать демилитаризованную зону на существующей линии фронта, которая будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить дальнейшие российские вторжения. Его предложение предусматривало отказ Киеву в членстве в НАТО.

Гренелл, бывший посол Трампа в Германии, выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины во время круглого стола Bloomberg в июле, но не детализировал свою позицию. Он также предположил, что членство Украины в НАТО не в интересах Америки.

Гренелл еще не получил должность в новой администрации, хотя Трамп все еще прислушивается к нему по европейским вопросам, сообщил Reuters советник Трампа по вопросам внешней политики.

Этот человек сказал, что Гренелл был одним из немногих присутствовавших на сентябрьской встрече в Нью-Йорке между Трампом и Зеленским.

Как сообщалось, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак находится с визитом в США для встреч с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа.

Ранее источники сообщали, что Ермак отбыл в США, где, в частности, планируются переговоры с Китом Келлогом, номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России.

Больше о генерале Келлоге читайте в статье "ЕвроПравды" Разговоры о мире с позиции силы.