Сийярто считает, что приход Трампа приблизил завершение войны в Украине

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".

Его слова цитирует Híradо, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, об этом Сийярто заявил после встречи с избранным советником президента США по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом.

По его словам, после президентских выборов в США окончание войны в Украине еще никогда не казалось таким близким, но в то же время угроза эскалации сильна как никогда.

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"Мы очень хотим, чтобы цель Дональда Трампа по быстрому завершению этой войны стала реальностью", – заявил он.

Сийярто рассказал, что он и Волтц "провели дружескую дискуссию" о двусторонних отношениях и геополитических вопросах, включая войну в Украине.

Глава МИД Венгрии также отметил, что во время избирательной кампании в США тема полномасштабной войны в Украине якобы была одной из ключевых.

В то же время республиканец Дональд Трамп заявлял о необходимости скорейшего завершения войны, тогда как демократка Камала Харрис, по его словам, выступала за ее "продолжение".

Как известно, Сийярто считает, что результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.

После победы на выборах Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать его мнение относительно российско-украинской войны.