Финляндия передает Украине зимнее снаряжение для ВСУ

Финляндия передаст Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением.

Решение об этом президент Финляндии принял 5 декабря на основании предложения правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Замена средств, вошедших в состав груза, оценивается Финляндией примерно в 25 миллионов евро.

Подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован после завершения года, уже ведется в оборонном ведомстве.

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"Общая стоимость оборонных материалов, которые Финляндия поставила Украине, в настоящее время составляет 2,3 миллиарда евро.

Этот пакет включает в себя, среди прочего, зимнее снаряжение для украинского войска. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется", – сказал министр обороны Антти Хякканен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, детальное содержание, способ доставки и график передачи помощи традиционно не объявляют.

Помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсную ситуацию в Вооруженных силах Финляндии, добавили в Минобороны.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

Элина Валтонен также считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.