Макрон обіцяє призначити нового премʼєра "в найближчі дні"

Президент Франції Емманюель Макрон після оголошення уряду Мішеля Барньє вотуму недовіри в парламенті пообіцяв призначити нового премʼєр-міністра незабаром.

Про це він сказав у зверненні ввечері 5 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон подякував Барньє за його роботу на посаді глави уряду Франції та звинуватив ультраправих і ультралівих в об'єднанні "в антиреспубліканський фронт".

Він укотре захистив рішення призначити главою уряду саме Барньє, який, за його словами, мав найбільше шансів заручитись підтримкою широкої більшості в парламенті Франції.

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Французький президент пообіцяв призначити нового премʼєр-міністра "в найближчі дні" та доручити йому "сформувати уряд загального інтересу".

"Розраховую на те, що більшість зможе сформуватися для ухвалення наступного бюджету в парламенті", – додав Макрон.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року. Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року).

Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках.

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.