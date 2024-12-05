Макрон обещает назначить нового премьера "в ближайшие дни"

Президент Франции Эмманюэль Макрон после объявления правительству Мишеля Барнье вотума недоверия в парламенте пообещал назначить нового премьер-министра вскоре.

Об этом он сказал в обращении вечером 5 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон поблагодарил Барнье за его работу на посту главы правительства Франции и обвинил ультраправых и ультралевых в объединении "в антиреспубликанский фронт".

Он в очередной раз защитил решение назначить главой правительства именно Барнье, который, по его словам, имел больше всего шансов заручиться поддержкой широкого большинства в парламенте Франции.

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Французский президент пообещал назначить нового премьер-министра "в ближайшие дни" и поручить ему "сформировать правительство общего интереса".

"Рассчитываю на то, что большинство сможет сформироваться для принятия следующего бюджета в парламенте", – добавил Макрон.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года. Правительство Барнье проработало 90 дней, став наименее длительным в истории Пятой Республики во Франции (с 1958 года).

Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на пост премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казньов.