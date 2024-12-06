Очільник МЗС Норвегії: Заява Лаврова в ОБСЄ звучала як з паралельного всесвіту

Глава Міністерства закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Росія порушила ключові засади міжнародних відносин, тож виступ його російського "колеги" Сергея Лаврова на засідання Ради міністрів ОБСЄ нагадувала заяву з паралельного всесвіту.

Про це він сказав під час пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ на Мальті, передає "Європейська правда".

Ейде заявив, що Росія порушує кожен із принципів Гельсінського Заключного акта, а також Статуту ООН.

"Тому що, пані та панове, правило номер один у міжнародних відносинах звучить так: не вторгайся і не окуповуй інші країни. Ти повинен поважати суверенну рівність. Ти повинен поважати територіальну цілісність інших держав. Це саме те, чого Росія не робить", – акцентував він.

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У контексті цих принципів, вважає очільник МЗС Норвегії, заява Лаврова була схожа "на свідчення з паралельного всесвіту".

"Але це нікого не обдурить. Ми, звісно, прекрасно знаємо, що відбувається. Україна повинна виграти і виграє цю війну. Ми – багато країн, які підтримують Україну в її героїчній боротьбі не лише за власну незалежність, але й за принципи, які ми всі поділяємо", – наголосив він.

Ейде додав, що після перемоги України треба буде "подумати про те, як має виглядати нова повоєнна епоха".

Нагадаємо, низка країн влаштували демарш Лаврову під час його виступу на зустрічі ОБСЄ, що проходить на Мальті.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "гідним жалю" рішення Мальти пустити главу МЗС Росії Сергєя Лаврова на зустріч ОБСЄ.

У Єврокомісії пояснили, що накладені на Лаврова санкції передбачають замороження активів та заборону особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси", проте він не перебуває під забороною на поїздки.