Глава МИД Норвегии: Заявление Лаврова в ОБСЕ звучало как из параллельной вселенной

Глава Министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Россия нарушила ключевые принципы международных отношений, поэтому выступление его российского "коллеги" Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ напоминало заявление из параллельной вселенной.

Об этом он сказал во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте, передает "Европейская правда".

Эйде заявил, что Россия нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также Устава ООН.

"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", – акцентировал он.

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В контексте этих принципов, считает глава МИД Норвегии, заявление Лаврова было похоже "на свидетельство из параллельной вселенной".

"Но это никого не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы – много стран, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", – подчеркнул он.

Эйде добавил, что после победы Украины надо будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".

Напомним, ряд стран устроили демарш Лаврову во время его выступления на встрече ОБСЕ, проходящей на Мальте.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал "достойным сожаления " решение Мальты пустить главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ.

В Еврокомиссии объяснили, что наложенные на Лаврова санкции предусматривают замораживание активов и запрет лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы", однако он не находится под запретом на поездки.