Глава МЗС Естонії: Мальта могла б і не пускати Лаврова на зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "гідним жалю" рішення Мальти пустити главу МЗС Росії Сергєя Лаврова на зустріч ОБСЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Тсахкна сказав у коментарі ERR.

За словами глави естонського МЗС, те, що Лаврову дали можливість приїхати на міністерську зустріч ОБСЄ і "поширювати свої пропагандистські гасла", є "гідним жалю".

Він нагадав, що Росія грубо порушує принципи ОБСЄ, жодних ознак того, що вона збирається змінити курс, немає, натомість Лавров отримав можливість "висловити свої фальшиві тези і потиснути руки низці інших міністрів закордонних справ".

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"Естонія вважає правильним ізолювати агресора на міжнародній арені, щоб у нього не складалося враження ні в себе вдома, ні в інших країнах, ніби він представлений як рівний поряд з іншими", – сказав Тсахкна.

Він нагадав, що у 2022 році Польща, яка тоді головувала в ОБСЄ, відмовилась видати главі російського МЗС в'їзну візу.

"Якби приймаюча країна захотіла, звичайно, можна було б знайти спосіб не пускати на зустріч міністра закордонних справ, який представляє країну, що грубо порушує принципи ОБСЄ", – підсумував очільник естонської дипломатії.

Нагадаємо, низка країн влаштували демарш Лаврову під час його виступу на зустрічі ОБСЄ, що проходить на Мальті.

Приїзд Лаврова на засідання став першою його появою у країні ЄС з початку повномасштабної війни.

У Єврокомісії пояснили, що накладені на Лаврова санкції передбачають замороження активів та заборону особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси", проте він не перебуває під забороною на поїздки.