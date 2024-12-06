У Румунії зібралась акція на підтримку прозахідного курсу перед другим туром виборів президента

В столиці Румунії Бухаресті напередодні увечері тисячі людей вийшли на акцію на підтримку європейських цінностей перед другим туром виборів президента, куди вийшов антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Багатотисячний натовп зібрався на Університетській площі в центрі Бухареста, скандуючи "Свобода" і розмахуючи прапорами ЄС і Румунії.

Politico

На тлі прапора ЄС промовці, серед яких були музиканти та інші знаменитості, говорили про те, що країна має бути орієнтована на свободу і європейські цінності.

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Хоча це не була відкрита політична агітація, промовці чітко заявили про свою підтримку прозахідній кандидатці Елені Ласконі.

Учасники протесту заявляли, що країна зараз перебуває "в серйозній небезпеці стати схожою на Білорусь".

Одна з учасниць також сказала, що "для нас НАТО і ЄС – це безпека для наших дітей і онуків". За її словами, це робить Ласконі єдиним прийнятним варіантом.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Його суперниця, висуванка Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, вийшла на друге місце і разом із ним змагатиметься за посаду президента в другому турі виборів 8 грудня.

Раніше Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу РФ.

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