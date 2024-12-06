В Румынии собралась акция в поддержку прозападного курса перед вторым туром выборов президента

В столице Румынии Бухаресте накануне вечером тысячи людей вышли на акции в поддержку европейских ценностей перед вторым туром выборов президента, в который вышел антизападный кандидат Кэлин Джорджеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Многотысячная толпа собралась на Университетской площади в центре Бухареста, скандируя "Свобода" и размахивая флагами ЕС и Румынии.

Politico

На фоне флага ЕС выступающие, среди которых были музыканты и другие знаменитости, говорили о том, что страна должна быть ориентирована на свободу и европейские ценности.

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Хотя это не была открытая политическая агитация, выступающие четко заявили о своей поддержке прозападному кандидату Элене Ласкони.

Участники протеста заявляли, что страна сейчас находится "в серьезной опасности стать похожей на Беларусь".

Одна из участниц также сказала, что "для нас НАТО и ЕС – это безопасность для наших детей и внуков". По ее словам, это делает Ласкони единственным приемлемым вариантом.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Кэлин Джорджеску.

Его соперница, выдвиженка Союза спасения Румынии Элена Ласкони, вышла на второе место и вместе с ним будет бороться за пост президента во втором туре выборов 8 декабря.

Ранее Ласкони призвала поддержать ее кандидатуру, чтобы предотвратить возвращение Румынии в зону влияния РФ.

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