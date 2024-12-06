Новий генсек ОБСЄ сподівається, що допоможе з миром в Україні

Призначений генеральним секретарем ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу висловив сподівання, що організація докладеться до встановлення миру в Україні.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ на Мальті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Сінірліоглу підкреслив, що ОБСЄ є організацією всеосяжної безпеки, "яка ставить дипломатію понад усе".

"І тому я сподіваюся, що якщо обидві сторони (Україна та Росія. – Ред.) розпочнуть процес, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ", – додав він, не конкретизувавши, про що може йтись.

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Новий генсек організації визнав, що його робота буде непростою через "реальні та складні виклики, які стоять перед усім регіоном ОБСЄ, зокрема війну в Україні".

Він також пообіцяв, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ – Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які перебувають у незаконному ув'язненні в Росії майже три роки.

У пʼятницю Рада міністрів ОБСЄ досягла компромісу з призначенням керівництва, що неодноразово блокувала Росія через консенсусний принцип ухвалення рішень.

Нагадаємо також, що на зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року. Низка країн влаштувала Лаврову демарш.