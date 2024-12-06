Новый генсек ОБСЕ надеется, что поможет с миром в Украине

Назначенный генеральным секретарем ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что организация приложится к установлению мира в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Синирлиоглу подчеркнул, что ОБСЕ является организацией всеобъемлющей безопасности, "которая ставит дипломатию превыше всего".

"И поэтому я надеюсь, что если обе стороны (Украина и Россия. – Ред.) начнут процесс, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ", – добавил он, не конкретизировав, о чем может идти речь.

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Новый генсек организации признал, что его работа будет непростой из-за "реальных и сложных вызовов, которые стоят перед всем регионом ОБСЕ, в частности войны в Украине".

Он также пообещал, что сделает все возможное для освобождения трех украинских сотрудников ОБСЕ – Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, которые находятся в незаконном заключении в России почти три года.

В пятницу Совет министров ОБСЕ достиг компромисса с назначением руководства, что неоднократно блокировала Россия из-за консенсусного принципа принятия решений.

Напомним также, что на встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года. Ряд стран устроил Лаврову демарш.