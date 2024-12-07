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Зеленський: Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Новини — Субота, 7 грудня 2024, 10:34 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів  F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах вранці 7 грудня.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію… Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що це важливе додаткове підсилення для захисту українського неба та подякував прем’єрці Данії Метте Фредеріксен і всьому народу Данії.

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Нагадаємо, в середині листопада Фредеріксен під час візиту до Києва оголосила, що Данія передала Україні перші шість  винищувачів F-16 з 19, а наступні передадуть ще двома партіями. 

У вересні міністр оборони Данії казав, що Україна отримає другу партію данських винищувачів до кінця 2024 року.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолює міжнародну "коаліцію винищувачів" у рамках формату "Рамштайн", що координує зусилля різних країн для підсилення спроможностей Повітряних сил України.

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