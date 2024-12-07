Зеленський: Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах вранці 7 грудня.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію… Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", – заявив Зеленський.

The second batch of F-16s from Denmark has arrived in Ukraine. This is an example of leadership in defending lives that sets Denmark apart.



The aircraft from the first batch, provided by the Danish people, are already intercepting Russian missiles, saving our people’s lives and… Реклама: December 7, 2024

Він зазначив, що це важливе додаткове підсилення для захисту українського неба та подякував прем’єрці Данії Метте Фредеріксен і всьому народу Данії.

Нагадаємо, в середині листопада Фредеріксен під час візиту до Києва оголосила, що Данія передала Україні перші шість винищувачів F-16 з 19, а наступні передадуть ще двома партіями.

У вересні міністр оборони Данії казав, що Україна отримає другу партію данських винищувачів до кінця 2024 року.

Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолює міжнародну "коаліцію винищувачів" у рамках формату "Рамштайн", що координує зусилля різних країн для підсилення спроможностей Повітряних сил України.