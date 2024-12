Зеленський: Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах вранці 7 грудня.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію… Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", – заявив Зеленський.

