Зеленський поговорив з Байденом про посилення ППО України і нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом, під час якої, зокрема йшлося про нові санкції про російської нафти.

Про це поінформували у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Байдену за підтримку України й консолідацію міжнародної спільноти, що дало змогу створити "глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру й безпеки".

Під час розмови обговорили деталі нового санкційного пакета США щодо російської енергетики.

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Президент України подякував США, обом партіям та палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію.

Також в ході розмови йшлося про ситуацію на полі бою, необхідність й надалі зміцнювати протиповітряну оборону України.

Байден наголосив, що збереження й захист незалежності України має критичне значення для всієї Європи та демократичного світу.

Напередодні США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".