Зеленский поговорил с Байденом об усилении ПВО Украины и новых санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, во время которого, в частности речь шла о новых санкциях о российской нефти.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины и консолидацию международного сообщества, что позволило создать "глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности".

Во время разговора обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики.

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Президент Украины поблагодарил США, обе партии и палаты Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию.

Также в ходе разговора речь шла о ситуации на поле боя, необходимости и в дальнейшем укреплять противовоздушную оборону Украины.

Байден подчеркнул, что сохранение и защита независимости Украины имеет критическое значение для всей Европы и демократического мира.

Накануне США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Вслед за этим правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".