У Страсбурзі зіткнулися трамваї: десятки людей постраждали

У суботу, 11 січня, у французькому місті Страсбург зіткнулися два трамваї, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, аварія сталася вдень у тунелі, що веде до станції біля центрального залізничного вокзалу міста.

Директор пожежно-рятувальної служби департаменту Бас-Рен розповів, що додатково до близько 50 травмованих, ще 100 людей зазнали шоку.

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Фото: AP

As we watch this horrific train collision in Strasbourg, France, let's remember that this is exactly the thing that Russia's GRU has been attempting to do IN FRANCE for the past year. pic.twitter.com/BoGZErcmBA – Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 11, 2025

"Близько 50 осіб перебувають у відносному критичному стані, з такими травмами, як рани голови, переломи ключиці та розтягнення зв'язок на колінах. Але критичних травм немає. Могло бути набагато гірше", – сказав він.

Мер міста Жанна Барсегян, яка відвідала місце події, описала інцидент як "жорстоке зіткнення" і висловила подяку рятувальникам у X (Twitter).

"Я перебуваю на станції з постраждалими і рятувальниками. Дякую вам за вашу мобілізацію", – заявила вона.

Фото: AP

Роботи з прибирання наслідків аварії тривали в суботу ввечері, а мешканцям рекомендували уникати району навколо залізничного вокзалу.

6 січня вранці в нідерландській провінції Лімбург загорівся автобус з десятками студентів технікуму.

11 січня у Німеччині, неподалік від польського кордону, перевернувся автобус, який перевозив 14 людей – двоє пасажирів загинули.