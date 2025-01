У Страсбурзі зіткнулися трамваї: десятки людей постраждали

У суботу, 11 січня, у французькому місті Страсбург зіткнулися два трамваї, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, аварія сталася вдень у тунелі, що веде до станції біля центрального залізничного вокзалу міста.

Директор пожежно-рятувальної служби департаменту Бас-Рен розповів, що додатково до близько 50 травмованих, ще 100 людей зазнали шоку.

