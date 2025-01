В субботу, 11 января, во французском городе Страсбург столкнулись два трамвая, в результате чего десятки людей получили ранения.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, авария произошла днем в тоннеле, ведущем к станции возле центрального железнодорожного вокзала города.

Директор пожарно-спасательной службы департамента Бас-Рен рассказал, что дополнительно к около 50 травмированных, еще 100 человек получили шок.

Реклама:

As we watch this horrific train collision in Strasbourg, France, let's remember that this is exactly the thing that Russia's GRU has been attempting to do IN FRANCE for the past year. pic.twitter.com/BoGZErcmBA