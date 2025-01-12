В Страсбурге столкнулись трамваи: десятки людей пострадали

В субботу, 11 января, во французском городе Страсбург столкнулись два трамвая, в результате чего десятки людей получили ранения.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, авария произошла днем в тоннеле, ведущем к станции возле центрального железнодорожного вокзала города.

Директор пожарно-спасательной службы департамента Бас-Рен рассказал, что дополнительно к около 50 травмированных, еще 100 человек получили шок.

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Фото: AP

As we watch this horrific train collision in Strasbourg, France, let's remember that this is exactly the thing that Russia's GRU has been attempting to do IN FRANCE for the past year. pic.twitter.com/BoGZErcmBA – Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 11, 2025

"Около 50 человек находятся в относительном критическом состоянии, с такими травмами, как раны головы, переломы ключицы и растяжение связок на коленях. Но критических травм нет. Могло быть намного хуже", – сказал он.

Мэр города Жанна Барсегян, которая посетила место происшествия, описала инцидент как "жестокое столкновение" и выразила благодарность спасателям в X (Twitter).

"Я нахожусь на станции с пострадавшими и спасателями. Спасибо вам за вашу мобилизацию", – заявила она.

Фото: AP

Работы по уборке последствий аварии продолжались в субботу вечером, а жителям рекомендовали избегать района вокруг железнодорожного вокзала.

6 января утром в нидерландской провинции Лимбург загорелся автобус с десятками студентов техникума.

11 января в Германии, недалеко от польской границы, перевернулся автобус, который перевозил 14 человек – двое пассажиров погибли.