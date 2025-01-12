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В Страсбурге столкнулись трамваи: десятки людей пострадали

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Новости — Воскресенье, 12 января 2025, 11:45 — Уляна Кричковская

В субботу, 11 января, во французском городе Страсбург столкнулись два трамвая, в результате чего десятки людей получили ранения.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, авария произошла днем в тоннеле, ведущем к станции возле центрального железнодорожного вокзала города.

Директор пожарно-спасательной службы департамента Бас-Рен рассказал, что дополнительно к около 50 травмированных, еще 100 человек получили шок.

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Фото: AP
Фото: AP

"Около 50 человек находятся в относительном критическом состоянии, с такими травмами, как раны головы, переломы ключицы и растяжение связок на коленях. Но критических травм нет. Могло быть намного хуже", – сказал он.

Мэр города Жанна Барсегян, которая посетила место происшествия, описала инцидент как "жестокое столкновение" и выразила благодарность спасателям в X (Twitter).

"Я нахожусь на станции с пострадавшими и спасателями. Спасибо вам за вашу мобилизацию", – заявила она.

Фото: AP
Фото: AP

Работы по уборке последствий аварии продолжались в субботу вечером, а жителям рекомендовали избегать района вокруг железнодорожного вокзала.

6 января утром в нидерландской провинции Лимбург загорелся автобус с десятками студентов техникума.

11 января в Германии, недалеко от польской границы, перевернулся автобус, который перевозил 14 человек – двое пассажиров погибли.

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