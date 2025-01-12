Громадяни Хорватії у неділю, 12 січня, голосують у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і зачиняться о 19:00.

Результати екзитполів очікуються за кілька хвилин після завершення роботи дільниць. Право голосу мають близько 3,8 млн хорватів.

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Як відомо, у першому турі, який пройшов 29 грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Миланович із 51,48% голосів, його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 19,29%.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

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