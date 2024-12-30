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Вибори в Хорватії: проросійський президент переміг, але буде другий тур

Новини — Понеділок, 30 грудня 2024, 07:09 — Ірина Кутєлєва

Відомий своєю антиукраїнською позицією чинний президент Хорватії Зоран Міланович перемагає у першому турі президентських виборів, які проходили у неділю, 29 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Державної виборчої комісії Хорватії.

За підрахунками 100% протоколів Міланович набрав 49,09% голосів.

Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, – набрав 19,35%.

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Тож Міланович і Приморац зустрінуться у другому турі президентських виборів, який відбудеться 12 січня.

Як відомо, екзитполи пророкували пермогу Мілановичу вже у першому турі.

Сам він за підсумками першого туру сказав, що "буде боротися за Хорватію".

"Я буду боротися за правову державу", – зазначив Міланович.

Роль президента Хорватії значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр і популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.

Варто зазначити, що Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

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