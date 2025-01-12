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В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

Новости — Воскресенье, 12 января 2025, 13:18 — Уляна Кричковская

Граждане Хорватии в воскресенье, 12 января, голосуют во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 19:00.

Результаты экзитполов ожидаются через несколько минут после завершения работы участков. Право голоса имеют около 3,8 млн хорватов.

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Как известно, в первом туре, который прошел 29 декабря 2024 года, лидировал действующий президент Зоран Миланович с 51,48% голосов, его соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза получил 19,29%.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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