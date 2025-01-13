Литва цього тижня передасть Україні 4500 дронів загальною вартістю 5 млн євро.

Про це у своєму X (Twitter) заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Рада повідомити, що цього тижня Литва відправляє Україні 4500 дронів вартістю 5 млн євро", – повідомила вона.

I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.



In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D Реклама: January 12, 2025

Міністерка додала, що також на останньому урядовому засіданні затвердили прискорену процедуру передачі державних активів, що скоротить час на бюрократичні процедури у процесі передачі допомоги Україні.

Перед тим у ЗМІ з’явилися чутки про те, що дрони для України застрягли на складах через бюрократичну тяганину.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року новостворений уряд Литви майже у повному складі приїздив до Києва.

Наприкінці листопада Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами.