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Литва цього тижня передасть Україні 4500 дронів

Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 09:08 — Марія Ємець

Литва цього тижня передасть Україні 4500 дронів загальною вартістю 5 млн євро. 

Про це у своєму X (Twitter) заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. 

"Рада повідомити, що цього тижня Литва відправляє Україні 4500 дронів вартістю 5 млн євро", – повідомила вона.

Міністерка додала, що також на останньому урядовому засіданні затвердили прискорену процедуру передачі державних активів, що скоротить час на бюрократичні процедури у процесі передачі допомоги Україні. 

Перед тим у ЗМІ з’явилися чутки про те, що дрони для України застрягли на складах через бюрократичну тяганину. 

Нагадаємо, наприкінці 2024 року новостворений уряд Литви майже у повному складі приїздив до Києва

Наприкінці листопада Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами. 

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