Двоє людей загинули в Австрійських Альпах від сходження лавини

У четвер в Австрійських Альпах зійшла лавина, яка забрала життя двох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Двоє любителів зимових видів спорту були поховані під сніговими масами незадовго до полудня трохи нижче вершини Росскопф в муніципалітеті Гіппах (округ Швац) і згодом були відкопані рятувальними службами.

Інші подробиці про аварію або особи загиблих поки не відомі.

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Було задіяно два рятувальні вертольоти і поліцейський вертоліт Libelle. До пошуків також були залучені три гірські рятувальні команди і собаки. На місці також перебувала команда кризового втручання.

У четвер рівень лавинної небезпеки в постраждалому районі становив три бали за п'ятибальною шкалою, тобто лавинна небезпека була "значною". Незадовго до Різдва в Тіролі випав сніг, що підвищило лавинну небезпеку до небезпечного рівня в деяких районах.

У листопаді сильний шторм спричинив проблеми у багатьох муніципалітетах на південному заході Норвегії.

А у Швейцарії знову евакуювали мешканців села під схилом гори, якому загрожує велетенський зсув.