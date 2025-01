Во французских Альпах погибли в лавине двое лыжников из Эстонии

В результате схода лавины во французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

12 января двое граждан Эстонии погибли в результате схода лавины на территории департамента Валь д'Изер в Савойе.

Как сообщили в местной спасательной службе, группа из шести эстонских туристов каталась на лыжах в месте, не обустроенном как трасса. Они попали под лавину шириной более 100 метров, четверых засыпало снегом. На место отправились спасательные команды с собаками с ближайшей станции.

Одного из пострадавших освободили сразу, поскольку он был засыпан только по пояс. Еще одного нашли позже в сознании и госпитализировали.

Двух последних засыпанных лыжников нашли и откопали только через полчаса, реанимировать их уже не удалось.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил французских спасателей, чьи быстрые действия позволили спасти одного человека.

Devastating news from France about two Estonian skiers tragically killed in an avalanche. My heart goes out to their friends, family & loved ones.



Truly grateful for the emergency responders on the spot for their quick action that saved the life of one Estonian skier. https://t.co/IAUck7WNlD