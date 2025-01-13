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Во французских Альпах погибли в лавине двое лыжников из Эстонии

Новости — Понедельник, 13 января 2025, 09:51 — Мария Емец

В результате схода лавины во французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

12 января двое граждан Эстонии погибли в результате схода лавины на территории департамента Валь д'Изер в Савойе.

Как сообщили в местной спасательной службе, группа из шести эстонских туристов каталась на лыжах в месте, не обустроенном как трасса. Они попали под лавину шириной более 100 метров, четверых засыпало снегом. На место отправились спасательные команды с собаками с ближайшей станции.

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Одного из пострадавших освободили сразу, поскольку он был засыпан только по пояс. Еще одного нашли позже в сознании и госпитализировали.

Двух последних засыпанных лыжников нашли и откопали только через полчаса, реанимировать их уже не удалось.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил французских спасателей, чьи быстрые действия позволили спасти одного человека.

В спасательной службе отметили, что в последние дни условия на местности более опасны из-за свежего снега, и напомнили о важности надлежащего снаряжения и сопровождения опытного специалиста.

В итальянских Альпах на прошлой неделе погиб турист из Великобритании. В австрийской части массива в конце года в лавине погибли два человека.

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