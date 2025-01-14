Опитування: українці надають пріоритет вступу до НАТО перед ЄС

Більшість українців хочуть бачити країну і в Європейському Союзі і в НАТО, проте вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО.

У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці і віддати голос "за". У разі проведення референдуму щодо НАТО – також 68%.

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Проголосували би проти – 9% (ЄС) та 10% (НАТО).

Скриншот: КМІС

Водночас, як свідчить опитування, більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО, ніж у ЄС: 46% на противагу 22%.

У КМІС зауважили, що хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО. Вочевидь це спричинено гострою вимогою українців мати надійні гарантії безпеки.

Соціологи також звернули увагу на те, що впродовж останнього року стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі: 12% у жовтні 2023 року й 22% у грудні 2024 року.

Водночас поменшало тих, хто говорить про членство в НАТО: 54% раніше і 46% зараз. Для ЄС показники майже не змінилися: 24% та 22%.

Скриншот: КМІС

Це дослідження складається з даних трьох опитувань КМІС за 2024 рік. Усі вони були проведені методом телефонних інтерв’ю і репрезентують доросле населення підконтрольних уряду України територій.

Нещодавно писали, що серед українців, які вірять у те, що Росія вичерпує свої ресурси, понад 90% впевнені – Україна зможе завдати РФ суттєвих невдач за належної підтримки Заходу.

Також з опитування соціологічної групи "Рейтинг" стало відомо, що кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.

У листопаді соціологи з'ясовували, яка частина українців залишається проти будь-яких територіальних поступок Росії для завершення війни – навіть за умови отримання членства в НАТО чи гарантій безпеки, а яка – за.

Тоді лише для 4-7% українців територіальні поступки були такими, які легко прийняти.