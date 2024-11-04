Українці оцінили можливість успіху у війні за умови належної підтримки Заходу

Серед українців, які вірять у те, що Росія вичерпує свої ресурси, понад 90% впевнені – Україна зможе завдати РФ суттєвих невдач за належної підтримки Заходу.

Про це стало відомо з опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Українців запитали, чи вірять вони, що Росія вичерпує свої ресурси, а Україна разом з підтримкою світу зможе в осяжному майбутньому завершити війну на прийнятних умовах.

Як свідчить опитування, серед тих, хто вірить у безмежні ресурси Росії, менше тих, хто вважає, що із підтримкою Заходу можна досягти успіху – 71% проти 92% серед тих, хто вважає, що Росія вичерпує свої ресурси.

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Скриншот: КМІС

КМІС провів опитування за власною ініціативою упродовж 20 вересня – 3 жовтня методом телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяли участь 989 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Нещодавно з опитування соціологічної групи "Рейтинг" стало відомо, що кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.

Це ж опитування свідчить про те, що понад 50% українців вважають, що для вступу до ЄС Україна потребує подальших реформ.

Також писали, що 70% українців вважають неефективною підтримку ЄС боротьби з корупцією в Україні, водночас більшість респондентів вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим.