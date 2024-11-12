Українці оцінили, чи готові вони на поступки РФ в обмін на членство в НАТО

Соціологи з'ясували, яка частина українців залишається проти будь-яких територіальних поступок Росії для завершення війни – навіть за умови отримання членства в НАТО чи гарантій безпеки, а яка – за.

Про це стало відомо з опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, лише для 4-7% українців територіальні поступки є такими, які легко прийняти. Водночас є частина українців, для яких такі поступки є важкими, але загалом прийнятними. За умови, що РФ продовжить контролювати всі нині окуповані території, загалом 30% готові це прийняти, проте 64% виступають категорично проти. 6% опитаних важко відповісти на це питання.

Скриншот: КМІС

Опитаним респондентам, яким "категорично неприйнятно" або які "не визначилися" із своєю думкою щодо територіальної поступки, ставили додаткове запитання: "А якби при цьому Україна взамін за ці територіальні поступки отримала членство в НАТО та дійсно надійні гарантії безпеки?". 42% респондентів відповіли, що навіть за таких умов не готові піти на територіальні поступки.

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Як свідчить опитування, у випадку де-факто контролю Росії над усіма окупованими територіями на додачу до 30% тих, хто і без гарантій безпеки готовий це прийняти, ще 21% готові прийняти таку поступу в обмін на членство в НАТО.

У випадку і Донбасу, і Криму до 46% тих, хто вже готовий прийняти де-факто контроль Росії, додаються 19% тих, хто готові це зробити в обмін на надійні гарантії безпеки. Категорично проти навіть із членством в НАТО – 30%.

Скришот: КМІС

Опитування проводилося упродовж 20 вересня – 3 жовтня 2024 року. У ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Нещодавно писали, що серед українців, які вірять у те, що Росія вичерпує свої ресурси, понад 90% впевнені – Україна зможе завдати РФ суттєвих невдач за належної підтримки Заходу.

Також з опитування соціологічної групи "Рейтинг" стало відомо, що кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.