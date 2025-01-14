Опрос: украинцы отдают приоритет вступлению в НАТО перед ЕС

Большинство украинцев хотят видеть страну и в Европейском Союзе, и в НАТО, однако вступление в оборонный альянс является более приоритетным.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Как свидетельствует опрос, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% – в составе НАТО.

В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 68% среди всех украинцев готовы прийти на избирательные участки и отдать голос "за". В случае проведения референдума по НАТО – также 68%.

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Проголосовали бы против – 9% (ЕС) и 10% (НАТО).

Скриншот: КМІС

В то же время, как свидетельствует опрос, больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО, чем в ЕС: 46% в противовес 22%.

В КМИС отметили, что хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет – в НАТО. Очевидно, это вызвано острым требованием украинцев иметь надежные гарантии безопасности.

Социологи также обратили внимание на то, что в течение последнего года стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе: 12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года.

В то же время стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО: 54% раньше и 46% сейчас. Для ЕС показатели почти не изменились: 24% и 22%.

Скриншот: КМІС

Этот опрос состоит из данных трех опросов КМИС за 2024 год. Все они были проведены методом телефонных интервью и представляют взрослое население подконтрольных правительству Украины территорий.

Недавно писали, что среди украинцев, которые верят в то, что Россия исчерпывает свои ресурсы, более 90% уверены, что Украина сможет причинить РФ существенные неудачи при должной поддержке Запада.

Также из опроса социологической группы "Рейтинг" стало известно, что количество украинцев, которые верят в скорое вступление в ЕС, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.

В ноябре социологи выясняли, какая часть украинцев остается против любых территориальных уступок России для завершения войны – даже при условии получения членства в НАТО или гарантий безопасности, а какая – за.

Тогда только для 4-7% украинцев территориальные уступки были такими, которые легко принять.