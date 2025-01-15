Конференція з відновлення України 2026 року пройде у Польщі

У 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, провести конференцію з відновлення України наступного року у Польщі запропонував Дональд Туск.

"Я хочу подякувати також за пропозицію Дональда Туска провести наступну конференцію по відбудові України у 2026 році у Польщі, після проведення цьогоріч конференції в Італії.

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Україна приймає це запрошення, і для нас дуже важливо, що у відбудові України Польща буде одним із ключових наших партнерів", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

Найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. У 2024 році конференція відбулась у Берліні.