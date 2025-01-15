Конференция по восстановлению Украины в 2026 году пройдет в Польше

В 2026 году конференция по восстановлению Украины состоится в Польше.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

По его словам, провести конференцию по восстановлению Украины в следующем году в Польше предложил Дональд Туск.

"Я хочу поблагодарить также за предложение Дональда Туска провести следующую конференцию по восстановлению Украины в 2026 году в Польше, после проведения в этом году конференции в Италии.

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Украина принимает это приглашение, и для нас очень важно, что в восстановлении Украины Польша будет одним из ключевых наших партнеров", – рассказал Зеленский.

Напомним, в октябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. В 2024 году конференция состоялась в Берлине.