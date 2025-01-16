Байден закликає змінити конституцію, щоб президенти не мали імунітету у разі скоєння злочину

Чинний президент США Джо Байден, який завершує каденцію, закликав внести зміни до основного закону в частині про президентський імунітет, щоб президенти не мали імунітету від притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він згадав у своєму прощальному зверненні у середу.

Байден у промові з Овального кабінету зазначив, що вважає за необхідне скоригувати конституцію в частині про президентський імунітет.

"Нам слід змінити Конституцію, щоб було чітко зрозуміло, що жоден, жоден президент не має імунітету від злочинів, які він чи вона скоїли, перебуваючи на посаді. Влада президента не є необмеженою, не є абсолютною. І не має бути", – сказав Джо Байден.

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Нагадаємо, 1 липня Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.

Джо Байден назвав висновки суду небезпечним прецедентом.

Згодом адвокати Трампа намагалися скористатись цим рішенням суду, щоб заблокувати інші звинувачення проти Трампа, зокрема про "гроші в обмін на мовчання" для порнозірки, проте це їм не вдалося.