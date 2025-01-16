Байден призывает изменить конституцию, чтобы президенты не имели иммунитета

Действующий президент США Джо Байден, который завершает каденцию, призвал внести изменения в основной закон в части о президентском иммунитете, чтобы президенты не имели иммунитета от привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время пребывания в должности.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он упомянул в своем прощальном обращении в среду.

Байден в речи из Овального кабинета отметил, что считает необходимым скорректировать конституцию в части о президентском иммунитете.

"Нам следует изменить Конституцию, чтобы было четко понятно, что никакой, никакой президент не имеет иммунитета от преступлений, которые он или она совершили, находясь на посту. Власть президента не является неограниченной, не является абсолютной. И не должна быть", – сказал Джо Байден.

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Напомним, 1 июля Верховный суд Соединенных Штатов признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Решением шести судей против трех суд постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом.

Джо Байден назвал выводы суда опасным прецедентом.

Впоследствии адвокаты Трампа пытались воспользоваться этим решением суда, чтобы заблокировать другие обвинения против Трампа, в частности о "деньгах в обмен на молчание" для порнозвезды, однако это им не удалось.